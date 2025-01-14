Синоптик рассказала, какая погода будет на Крещение в Алтайском крае и Барнауле

В этом году из-за теплой зимы река Обь в районе Барнаула промерзла всего на 33 см. В прошлом году толщина льда была 44 см 19 января, в праздник Крещения Господня, в Барнауле синоптики прогнозируют слабый ветер и морозы, но они будут терпимыми.