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Расмуссен назвал меморандум РФ перспективным путем для урегулирования на Украине

Расмуссен назвал меморандум РФ перспективным путем для урегулирования на Украине

Александр Рюмин/ТАСС Меморандум России по украинскому конфликту является перспективным путем для долгосрочного урегулирования конфликта, заявил РЕН ТВ политолог, подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Эрл Расмуссен.

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