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Царьград

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Задержание в "Химпром": Федотов и Герасимов подозреваются в подкупе

Задержание в "Химпром": Федотов и Герасимов подозреваются в подкупе

Бывший и нынешний директора «Химпром» задержаны по подозрению в коммерческом подкупе. Внимание следователей привлекло резкое увеличение производства гипохлорита кальция на заводе.

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