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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В США считают, что Зеленскому придется отказаться от планов на Крым

В США считают, что Зеленскому придется отказаться от планов на Крым

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что Украине, возможно, придется отказаться от притязаний на Крым и ряд других российских территорий.

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