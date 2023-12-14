В США считают, что Зеленскому придется отказаться от планов на Крым

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что Украине, возможно, придется отказаться от притязаний на Крым и ряд других российских территорий.
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