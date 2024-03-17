Пересильд бросила вызов Китаю

Пока Клим Шипенко, режиссер первого в мире фильма, снятого в открытом космосе, покоряет в отпуске. Юлия Пересильд предоставлено пресс-службой кинокомпании «Централ Партнершип» Пока Клим Шипенко, режиссер первого в мире фильма, снятого в открытом космосе, покоряет в отпуске Килиманджаро, его боевая коллега и подруга Юлия Пересильд представила фильм «Вызов» в Китае.