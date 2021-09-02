Daily Storm

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В Ространснадзоре рассказали о 50 нарушениях у «Витязь-Аэро», чей Ми-8 упал на Камчатке

В Ространснадзоре рассказали о 50 нарушениях у «Витязь-Аэро», чей Ми-8 упал на Камчатке

Экипаж не соблюдал углы крена и тангажа, превышал максимально допустимую скорость для различных элементов пилотажаРостранснадзор выявил около 50 нарушений эксплуатации у авиакомпании «Витязь-Аэро», Ми-8 которой разбился 12 августа на Камчатке.

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