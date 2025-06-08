Пришла Троицы пора, Мы желаем Вам добра, Радости, любви, тепла, Счастья чтоб была гора⛰️ 🍀ДОБРОЕ УТРО! 🌿С ПРАЗДНИКОМ!🍀.
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Пришла Троицы пора, Мы желаем Вам добра, Радости, любви, тепла, Счастья чтоб была гора⛰️ 🍀ДОБРОЕ УТРО! 🌿С ПРАЗДНИКОМ!🍀.