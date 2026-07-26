Владимир Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

Президент поблагодарил военнослужащих Военно-морского флота за службу и вклад в укрепление морской мощи страны Президент России Владимир Путин поздравил военных моряков, ветеранов и всех россиян с Днем Военно-морского флота, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
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