Владимир Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

Президент поблагодарил военнослужащих Военно-морского флота за службу и вклад в укрепление морской мощи страны Президент России Владимир Путин поздравил военных моряков, ветеранов и всех россиян с Днем Военно-морского флота, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.