Дмитровец
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Дмитровец

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Жители Дмитровского смогут посетить гала-концерт фестиваля «Мы» в САО

Уже 10 октября культурный центр «Онежский» превратится в центр притяжения талантов: здесь пройдет финал и гала-концерт V инклюзивного фестиваля «Мы».

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