Россия развернула в Крыму новые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей». Эту информацию предоставил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террорист и экстремист Кирилл Буданов.
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