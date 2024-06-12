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Буданов: Россия развернула в Крыму комплексы ПВО/ПРО С-500 «Прометей»

Россия развернула в Крыму новые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей». Эту информацию предоставил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террорист и экстремист Кирилл Буданов.

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