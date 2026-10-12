Челябинских студентов зовут преобразить города России в конкурсе

Всероссийский конкурс «Благоустрой!» принимает заявки от студентов профильных специальностей до 15 октября, а лучшие проекты по обновлению общественных территорий получают шанс на реализацию в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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