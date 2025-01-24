Семья каратистов не вернулась на Украину после соревнований в Италии

Еще одна пара украинских спортсменов не вернулась из соревнований из-за границы на родину. Украинские каратисты, супружеская пара Евгений и Дарья Пилипюки участвовали на турнире в Венеции в конце декабря 2024 года и должны были вернуться до определенного срока.