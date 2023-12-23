В Эстонии заявили о готовности выдавать Киеву украинцев призывного возраста

Власти Эстонии могут начать выдавать Украине военнообязанных граждан, если от Киева поступит такой запрос, страны могут заключить соответствующее соглашение, сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, пишет портал ERR.
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