Два века испытаний и полвека Захарченко: тайна долголетия легендарного хора

14 октября 2026 года легендарный Кубанский казачий хор отметит 215-летие. За более чем два века коллектив пережил революции, войны, запреты и расформирование, но сохранил главное — живую связь поколений, самобытность казачьей культуры и песенную летопись России.
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