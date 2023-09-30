Купер о травме Василевского: «Это очень неприятно, но у «Тампы» есть и другие парни. Они ждали своего шанса. Вот он»

В четверг стало известно, что первый номер команды перенес операцию на спине и выбыл на 8-10 недель. Подписанные контракты с командой имеют 3 вратаря – 28-летний Юнас Юханссон (35 матчей в НХЛ за карьеру), 22-летний Хуго Альнефельт (1 матч) и 29-летний Мэтт Томкинс (0 матчей).