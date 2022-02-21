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Новые санкции: у Запада нет иного ответа на признание Донбасса

Новые санкции: у Запада нет иного ответа на признание Донбасса

Лидеры стран и международных организаций выступили с критикой российской политики. Евросоюз и его партнеры готовят «общий ответ» на указы Путина о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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