Новые санкции: у Запада нет иного ответа на признание Донбасса

Лидеры стран и международных организаций выступили с критикой российской политики. Евросоюз и его партнеры готовят «общий ответ» на указы Путина о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Лидеры стран и международных организаций выступили с критикой российской политики. Евросоюз и его партнеры готовят «общий ответ» на указы Путина о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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