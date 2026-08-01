В Евросоюзе ужаснулись заявлению диктатора Зеленского о реальных потерях в ВСУ. https://listaj.ru/eto-merzko-v-evrosoyuze-uzhasnulis-zayavle.
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