Новогодние праздники – самое благодатное время для представителей шоу-бизнеса. Период корпоративов и массовых мероприятий обычно позволяет знаменитостям получать весьма приличные доходы.
Почему лишают доходов Бузову, Киркорова и Льва Лещенко
Комментарии
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Юрий анин
Все равны перед ЗАКОНОМ...не зря пишут "Служа закону служат народу"...и уточнить лишают незаконных доходов...
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7 час.
Игорь Ямкач
Про Лещенко это шутка юмора надо полагать, при его гонорарах писать, что 15 млн. руб. неподъемная сумма, смешно.
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7 час.
Алекс Сэм
Смешно, что среди таких корифеев затесалась "звезда" Бузова, несравнимые величины
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1 час.
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