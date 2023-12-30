Почему лишают доходов Бузову, Киркорова и Льва Лещенко

Все равны перед ЗАКОНОМ...не зря пишут "Служа закону служат народу"...и уточнить лишают незаконных доходов...

Игорь Ямкач

Про Лещенко это шутка юмора надо полагать, при его гонорарах писать, что 15 млн. руб. неподъемная сумма, смешно.