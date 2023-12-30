Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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  • Алекс Сэм
    Смешно, что среди таких корифеев затесалась "звезда" Бузова, несравнимые величиныПочему лишают дох...
  • Игорь Ямкач
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  • Юрий анин
    Все равны перед ЗАКОНОМ...не зря пишут "Служа закону служат народу"...и уточнить лишают незаконных доходов...Почему лишают дох...

Почему лишают доходов Бузову, Киркорова и Льва Лещенко

Почему лишают доходов Бузову, Киркорова и Льва Лещенко

Новогодние праздники – самое благодатное время для представителей шоу-бизнеса. Период корпоративов и массовых мероприятий обычно позволяет знаменитостям получать весьма приличные доходы.

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Комментарии
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Юрий анин
Все равны перед ЗАКОНОМ...не зря пишут &quot;Служа закону служат народу&quot;...и уточнить лишают незаконных доходов...
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7 час.
Игорь Ямкач
Про Лещенко это шутка юмора надо полагать, при его гонорарах писать, что 15 млн. руб. неподъемная сумма, смешно.
Ответить
7 час.
Алекс Сэм
Смешно, что среди таких корифеев затесалась &quot;звезда&quot; Бузова, несравнимые величины
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1 час.

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