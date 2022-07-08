Зеленский назвал причину, по которой Байден не может посетить Украину

7 июня Владимир Зеленский, который является действующим президентом Украины, заявил, что у американского лидера Джо Байдена есть желание посетить украинскую территорию, но ему мешают вопросы связанные с безопасностью во время его пребывания на Украине.
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