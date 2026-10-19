Ношение корсета для осанки без назначения врача приводит к атрофии мышц и повышает риск остеопороза. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко Рамис Асланов.