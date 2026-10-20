В Красногорске мужчину спасли после отравления грибами-зонтиками. Он почувствовал симптомы через 30 минут после еды и обратился за помощью.
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Министерства никогда никого не спасали. Спасают люди, врачи.
В очередной раз убеждаюсь, что при сборе грибов нужно быть аккуратными. Если сомневаешься в съедобности гриба, то лучше его не брать. Одного ядовитого гриба достаточно чтобы отравить всё блюдо. В Библии дается совет, который подойдет в данном случае: «Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут вперёд и наказываются». Притчи, 22 глава — Библия — Синодальный перевод.