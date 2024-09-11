Харрис на дебатах с Трампом призвала немедленно прекратить войну в секторе Газа

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, которые транслировал телевизионный канал ABC News, призвала немедленно прекратить войну в секторе Газа.
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