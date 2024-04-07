В столице Кубы открылись выставки о достижениях России и женах бойцов СВО

В Гаване для местных жителей и гостей столицы были открыты две фотовыставки. Одна из них посвящена современным успехам России, а вторая — женам военных, участвующих в специальных военных операциях, сообщает ТАСС.
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