Экономист Зельцер не ждет доллар по 100 рублей

Курс доллара вряд ли поднимется до 100 рублей в обозримом будущем. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
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