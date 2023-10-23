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Специалист по выращиванию конопли из Новгородской области получил реальный срок

Специалист по выращиванию конопли из Новгородской области получил реальный срок

В Батецком судебном присутствии Солецкого районного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Игоря Прокофьева, обвиняемого в незаконном культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства и хранении растений, сод .

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