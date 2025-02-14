Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе и Украине нужен «мир через силу»

МЮНХЕН, 14 февраля, ФедералПресс. На Мюнхенской конференции по безопасности глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с Владимиром Зеленским и подтвердила, что поддержит Украину на пути к членству в Европейском союзе.