Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе и Украине нужен «мир через силу»

МЮНХЕН, 14 февраля, ФедералПресс. На Мюнхенской конференции по безопасности глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с Владимиром Зеленским и подтвердила, что поддержит Украину на пути к членству в Европейском союзе.
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