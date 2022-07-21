Газета.ру

7 519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юпитер
    Хохлы воюют пулемётами МАКСМИ образца 1917 года. А всё хорошее продают направо и  налево алькаиде и бандюкам.  НЕ вой...Европол зафиксиро...
  • Борис
    Как был деревней так и остался , как сказал сам о себе нет ни денег ни ума , убери сейчас ядерное оружие все передиру...Лукашенко заявил,...
  • konstantin Петров
    Как-то смотрел Американский фильм, где женщину ложно обвинили в убийстве мужа. Она отсидела весь срок, а потом вышла,...Жительница Примор...

Экс-футболист Мостовой объяснил, почему Оздоев практически не интересен клубам РПЛ

Экс-футболист Мостовой объяснил, почему Оздоев практически не интересен клубам РПЛ

Бывший футболист "Спартака", испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением, почему бывший полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев, до сих пор не подписавший контракт ни с одним из клубов, интересен лишь "Уралу" и "Торпедо".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх