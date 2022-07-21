Экс-футболист Мостовой объяснил, почему Оздоев практически не интересен клубам РПЛ

Бывший футболист "Спартака", испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением, почему бывший полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев, до сих пор не подписавший контракт ни с одним из клубов, интересен лишь "Уралу" и "Торпедо".