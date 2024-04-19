Галкин* заявил, что Пугачева тайно присутствовала на родах Лизы и Гарри: «Сохранив инкогнито приняла детей»

Алла Борисовна и Максим Галкин* стали родителями совсем неожиданно для себя. Заключая брак с Примадонной пародист понятия не имел, что у него получится стать отцом, а узнав, что жена позаботилась об этом вопросе заранее и заморозила яйцеклетки, пришел в восторг.
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