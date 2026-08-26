Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

371 подписчик

Россия и Украина готовятся к масштабному обмену военнопленными

Россия и Украина готовятся к масштабному обмену военнопленными

Россия и Украина ведут подготовку к проведению «достаточно большого» обмена военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, отметив, что стороны сейчас согласовывают списки участников обмена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии