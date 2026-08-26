Россия и Украина готовятся к масштабному обмену военнопленными

Россия и Украина ведут подготовку к проведению «достаточно большого» обмена военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, отметив, что стороны сейчас согласовывают списки участников обмена.
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