Михаилу Ефремову отказали в УДО – всему виной его поведение

Актёру Михаилу Ефремову было отказано в условно-досрочном освобождении. По информации СМИ, причиной отказа стало нарушение режима в колонии, где он отбывает свое наказание, расположенной в Белгородской области.
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