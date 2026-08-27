Казанлыларны «Крылья Советов» паркына бию кичәсенә чакыралар

Җомга көнне, 28 августта, 17:00 сәгатьтә «Крылья Советов» паркында «Яшәү яме» дип аталган озак һәм сәламәт яшәү рәвеше проекты кысаларында «Бию мәйданчыгы» дигән чара үткәрелә, дип хәбәр иттеләр Парклар һәм скверлар дирекциясендә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым