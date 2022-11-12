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Гельмут Марко о провале «Феррари» в квалификации: «Нельзя быть уверенным в том, что они планируют»

В «Формуле-1» удивлены грубым ошибкам «Феррари» в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.  В заключительном сегменте сессии Скудерия выпустила Шарля Леклера на промежуточных шинах, несмотря на то, что дождь еще не пошел.

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