БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Киев паникует из-за «Рассвета»: МИД Украины потребовал от ООН запретить российским спутникам летать над Незалежной

Киев паникует из-за «Рассвета»: МИД Украины потребовал от ООН запретить российским спутникам летать над Незалежной

МИД Украины потребовал от ООН запретить российским спутникам летать над Незалежной Коллаж "Блокнота" Советник главы киевского режима Сергей Бескрестнов «Флэш» жаловался, что «Рассвет» станет серьёзной проблемой для украинской армии.

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