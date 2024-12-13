Изначально за рулем самосвала-убийцы был трезвый водитель

Владимир Михайловский пообещал содействовать следствию и помочь родственникам Самосвал-убийца отклонился от маршрута, а изначально за рулем находился трезвый водитель, но затем почему-то пустил пьяного коллегу.
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