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Берегись автомобиля: в России появится закон о регулировании ДТП с участием беспилотных машин. Комментарий Семена Новопрудского

Берегись автомобиля: в России появится закон о регулировании ДТП с участием беспилотных машин. Комментарий Семена Новопрудского

Российские власти начали готовиться к полноценному внедрению беспилотных автомобилей. Для этого придется регулировать ответственность за ДТП, в том числе со смертельным исходом, с участием машин без водителя за рулем.

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