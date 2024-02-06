Берегись автомобиля: в России появится закон о регулировании ДТП с участием беспилотных машин. Комментарий Семена Новопрудского

Российские власти начали готовиться к полноценному внедрению беспилотных автомобилей. Для этого придется регулировать ответственность за ДТП, в том числе со смертельным исходом, с участием машин без водителя за рулем.
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