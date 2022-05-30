Театр абсурда

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  • Николай
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Настоящие герои Мариуполя. Бабуля, «Ангел» и детишки…

Настоящие герои Мариуполя. Бабуля, «Ангел» и детишки…

Когда говорят, что за восемь лет Украина совершенно обезумела и там некого спасать, — это, мягко говоря, не просто неправда, а самая чудовищная ложь.

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