Настоящие герои Мариуполя. Бабуля, «Ангел» и детишки…

Когда говорят, что за восемь лет Украина совершенно обезумела и там некого спасать, — это, мягко говоря, не просто неправда, а самая чудовищная ложь.
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