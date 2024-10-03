Лучшие Анекдоты из Питера за 03.10.2024

***** Интеллигентные питерские бомжи, в других городах у женщин идут нарасхват. ***** А что, если сон - это наше природное состояние, и просыпаемся мы только для того, чтобы набрать информацию, сюжеты и локацию для своих снов? ***** Домашняя ссора - семейный диспут, в результате которого жена говорит своему мужу, что ей нечего больше сказать, а он обязан целый час это выслушивать.