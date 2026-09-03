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Царьград

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Медведева раскроет траты на питание на свадьбе в Москве

Медведева раскроет траты на питание на свадьбе в Москве

Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира, рассказала о значительных расходах на еду на её свадьбе, состоявшейся 29 августа в Москве.

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