Ответ на пост «У нас свой мурал есть. Без войны и политики»

Петропавловск-Камчатский. Начиная с 2020 года, ежегодно в июле-августе на Камчатке будет проходить конкурс муралов «Авачинский стрит-арт», в результате чего по всему городу появятся красиво украшенные дома.
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