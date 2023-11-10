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Тренер Канарейкин: Овечкин побьет рекорд Гретцки

Тренер Канарейкин: Овечкин побьет рекорд Гретцки

Знаменитый российский хоккейный тренер Федор Канарейкин в комментарии для "Газеты.Ru" заявил, что нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, даже несмотря на неудачный старт сезона, побьет рекорд результативности, принадлежащий Уэйну Гретцки.

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