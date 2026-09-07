The Internet Called These Celebrity Moments "Virtue Signaling." I'm Presenting The Evidence, And You Get To Be The Judge

From the black squares that flooded Instagram to those infamous a cappella montages, I want you to tell me whether these activism attempts were genuinely meaningful or not.
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