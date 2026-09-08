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Царьград

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Золото с бриллиантами подорожало в производстве на 40% за три года

Золото с бриллиантами подорожало в производстве на 40% за три года

Сеть ювелирных магазинов «Алькор» представила оценку, согласно которой за период с 2023 по 2025 год производственные затраты на классические золотые украшения с бриллиантами выросли на 35–40%.

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