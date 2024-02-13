В ЯНАО внук избил до смерти 84-летнюю бабушку

В селе Халясавэй Пуровского района 19-летний местный житель избил до смерти бабушку. В ближайшее время молодой человек предстанет перед судом, сообщил telegram-канал Следственного управления СК РФ по ЯНАО.
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