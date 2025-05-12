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Минфин предложил лицензировать табачную и никотинсодержащую продукцию

Минфин предложил лицензировать табачную и никотинсодержащую продукцию

Согласно законопроекту, лицензированию подлежат три основных вида деятельности: оптовая торговля (включая закупку, хранение и поставку табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья), розничная продажа, а также развозная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией.

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