Минфин предложил лицензировать табачную и никотинсодержащую продукцию

Согласно законопроекту, лицензированию подлежат три основных вида деятельности: оптовая торговля (включая закупку, хранение и поставку табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья), розничная продажа, а также развозная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией.
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