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Россияне должны почти 350 миллиардов рублей по микрокредитам

Россияне должны почти 350 миллиардов рублей по микрокредитам

Долг россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) достиг 350 млрд руб. Показатель вырос за год на 18%, при этом количество клиентов превысило 20 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на данные объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР».

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