Россияне должны почти 350 миллиардов рублей по микрокредитам

Долг россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) достиг 350 млрд руб. Показатель вырос за год на 18%, при этом количество клиентов превысило 20 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на данные объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР».
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