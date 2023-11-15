Россияне должны почти 350 миллиардов рублей по микрокредитам

Долг россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) достиг 350 млрд руб. Показатель вырос за год на 18%, при этом количество клиентов превысило 20 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на данные объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР».