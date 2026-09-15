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Физики зафиксировали квантовую запутанность частиц, рожденных из бозона Хиггса

Физики зафиксировали квантовую запутанность частиц, рожденных из бозона Хиггса

Квантовая запутанность возникает, когда свойства двух частиц становятся настолько связанными, что их нельзя описать независимо друг от друга, даже если их разделяют огромные расстояния.

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