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Building collapses in Gaza, killing at least 21 people, many missing

At least 21 people are dead, including at least eight children, and dozens more are missing after a war-damaged building collapsed in Gaza overnight.

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