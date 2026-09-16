Building collapses in Gaza, killing at least 21 people, many missing

At least 21 people are dead, including at least eight children, and dozens more are missing after a war-damaged building collapsed in Gaza overnight.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым