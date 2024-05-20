Что известно о Краснодарском водохранилище, которое решили реконструировать спустя 50 лет

Что известно о Краснодарском водохранилище, которое решили реконструировать спустя 50 летНедавно стало известно, каким изменениям подвергнется Краснодарское водохранилище, которое эксплуатируется уже больше 50 лет.
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