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Царьград

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СК обвинил троих уральцев в похищении и вымогательстве 2 млн рублей

СК обвинил троих уральцев в похищении и вымогательстве 2 млн рублей

СК России предъявил обвинения трем жителям Екатеринбурга в похищении и вымогательстве. В конце мая и июле группа требовала у жертв по 1 млн рублей, похитив при этом 25-летнего мужчину и удерживая его в квартире.

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