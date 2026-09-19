СК обвинил троих уральцев в похищении и вымогательстве 2 млн рублей

СК России предъявил обвинения трем жителям Екатеринбурга в похищении и вымогательстве. В конце мая и июле группа требовала у жертв по 1 млн рублей, похитив при этом 25-летнего мужчину и удерживая его в квартире.
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