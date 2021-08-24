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О жалкой попытке реабилитироваться

О жалкой попытке реабилитироваться

Фото © Reuters.После того, как весь мир облетели драматичные и трагичные кадры полного хаоса в кабульском аэропорту периода героической эвакуации американских военных из Афганистана, удар по имиджу «самой мощной армии мира» был нанесён страшный.

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Виктор Рыбаков
Америка и хочет заставить мир считать,что только в её ласковых руках ему можно выжить!
Руслан Баратов
Там не младенец, а тряпичная кукла.
Сергей Борман
Он его счас сожрет!
Олег Татьянин
Они в этом мастера, не пройдет и месяца, и из своего позора они состряпают подвиг на тему - как их морпехи спасли мир.
Борис Осипов

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